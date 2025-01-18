В Башкирии проходят рейды МЧС в акватории Павловского водохранилища

Выходить на лёд на снегоходах небезопасно. Сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана сегодня провели профилактический рейд в акватории Павловского водохранилища. Там меньше чем за месяц произошло два происшествия, связанных с самоходной техникой.

На проблесковые маячки и звуки сирены судна на воздушной подушке они никак не реагируют. Остановить любителей покататься по заснеженным просторам практически невозможно. Хотя цель тех, кто в рейде, не поймать и наказать, а объяснить, что катание на снегоходе по акватории водохранилища таит в себе массу опасностей.

30 сантиметров. Для середины января немного. Лёд в этом году тонкий и неоднородный. Что и стало причиной того происшествия. Хорошо, что людям удалось выбраться, говорят спасатели. В таких условиях чувствовать себя в безопасности на водоёме не стоит.

Не только профилактическая беседа, но и проверка документов. С сотрудниками Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в рейд вышли полицейский и представители гостехнадзора. Их задача — промониторить, как соблюдаются правила эксплуатации снегоходной техники.