Ветеран СВО из Башкирии рассказал о своем боевом пути
Северные амуры, потомки Шаймуратова - эти слова знакомы не только жителям нашей страны, но и за её пределами. История башкирских воинов, которые стали известными благодаря своему героизму в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне, продолжается и сегодня. На передовой СВО сражаются современные «северные амуры», среди которых командир штурмроты батальона имени Доставалова, депутат и член президиума Всемирного курултая башкир Ринат Культуманов.
Его знают как бойца с позывным «Туман». Ринат долгие годы служил в башкирском ОМОНе и казанском СОБРе, после выхода на пенсию активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи и занимал пост председателя управления по спорту Ишимбайского района. С началом спецоперации он принял решение вернуться на службу и стал одним из первых, кто ушел на фронт в составе башкирского батальона.
Я был готов к экстремальным ситуациям и понимал, что меня ждет в зоне СВО. Физическая подготовка не раз меня спасала от смерти. Кроме того, на передовой важны трезвый ум и дисциплина. Когда я стал командиром роты, в первую очередь наладил дисциплину бойцов.
позывной «Туман»
В первые дни на фронте взвод под командованием Рината Культуманова оказался под обстрелом. Благодаря его умелым действиям им удалось избежать жертв.
Нам дали задание – держать оборону в лесопосадке в Запарожском направлении. Когда мы начали готовиться, окапываться, над нашими позициями пролетели 2-3 дрона. Не атаковали, ничего не сбрасывали. Оказалось, что украинские нацисты вели корректировку огня для артиллерии. На второй день начались прилёты по нашей посадке. Я понимал, что мы понесём большие потери, и принял решение оттянуть назад личный состав с техникой. А сам решил остаться, чтобы парни успели вернуться. К счастью, в это время удалось встретиться с отрядом из ДНР. Узнав, что я из Башкирии, сразу отвели меня к своему командиру. Он оказался нашим земляком, добродушно встретил и помог нам. Мы объединились и совместно выполняли сложные задачи, позже дали отпор противнику, который пытался разносить наши позиции.
позывной «Туман»
Ринат рассказал, что на передовой ему удалось сбить вражеский квадрокоптер с помощью башкирского лука.
В 2022 году на передовой квадрокоптеры были не такими высокотехнологичными. Помню, надо мной повис беспилотник. И мне удалось его сбить с помощью башкирского лука. На западных каналах появились репортажи о том, что на СВО воюют башкирские лучники. Эту историю даже рассказывали телеканалы Китая. И я, считаю, что мой подвиг не в том, что я сбил дрон, а в той информационной волне, которая появилась после этого и показала всему миру, что Россия будет отстаивать свой суверенитет всеми способами и силами.
позывной «Туман»
«Туман» подчеркнул, что боевые действия происходят не только на фронте, но и в рамках информационно-психологической войны, целью которой является подорвать стабильность страны изнутри.
Противник всяческими способами пытается дестабилизировать обстановку внутри страны, разрабатывает различные инструменты и схемы. В целях противодействия этому информационному давлению, я начал публиковать в соцсетях мотивирующие видеозаписи, чтобы укрепить единство и веру в победу. Это очень поднимает дух наших бойцов.
позывной «Туман»
В ходе боевых действий «Туман» проявил себя не только как смелый солдат, но и как верный товарищ, который смог вынести раненого сослуживца с поля боя. Ринат отметил, что башкирские бойцы на передовой сражаются с отвагой, проявляя стойкость и мужество.
Башкирские бойцы показывают невероятное мужество на передовой. Они достойны памяти своих предков, национального героя Салавата Юлаева, Героя России Миннигали Шаймуратова. Сослуживцы становятся родными людьми на окопах во время душевных разговоров, на позициях передовой. Именно такие парни сегодня стоят на защите своей Родины.
позывной «Туман»
Ринат Культуманов за проявленное мужество и отвагу в ходе боевых действий на спецоперации награждён орденами Мужества, генерала Шаймуратова, медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».
Верю, что в ближайшее время Победа будет за нами. Мы все должны объединиться вокруг нашего главнокомандующего, Президента страны. Сегодня важно народное единство.
позывной «Туман»
В ходе разговора Ринат Культуманов также отметил важность присвоения Ишимбаю почетного звания «Город трудовой доблести».
Это поднимает дух и мотивирует на усердный труд во благо родного края и страны. Решение Президента – это оценка исторического вклада, но оно нацелено в будущее. Повторить подвиг предков – хороший стимул для нового поколения.