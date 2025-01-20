Ветеран СВО из Башкирии рассказал о своем боевом пути

Нам дали задание – держать оборону в лесопосадке в Запарожском направлении. Когда мы начали готовиться, окапываться, над нашими позициями пролетели 2-3 дрона. Не атаковали, ничего не сбрасывали. Оказалось, что украинские нацисты вели корректировку огня для артиллерии. На второй день начались прилёты по нашей посадке. Я понимал, что мы понесём большие потери, и принял решение оттянуть назад личный состав с техникой. А сам решил остаться, чтобы парни успели вернуться. К счастью, в это время удалось встретиться с отрядом из ДНР. Узнав, что я из Башкирии, сразу отвели меня к своему командиру. Он оказался нашим земляком, добродушно встретил и помог нам. Мы объединились и совместно выполняли сложные задачи, позже дали отпор противнику, который пытался разносить наши позиции.

позывной «Туман»