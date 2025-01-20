Радий Хабиров рассказал, как Башкирия создает условия для развития села

Важно, что уже два года по этой программе мы отдельно поддерживаем участников СВО – для их семей предусмотрено первоочередное предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья. Такие сертификаты получили уже 27 семей. Всего за пять лет на реализацию госпрограммы выделили 9,4 млрд рублей, из них более 5,35 млрд – из федерального бюджета. В 2025 году на развитие сельских территорий Башкортостан получит из федерального центра еще 1,4 млрд рублей. У нас большие планы в части благоустройства, строительства жилья, социальных объектов, дорог.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан