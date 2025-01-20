Радий Хабиров рассказал, как Башкирия создает условия для развития села

Радий Хабиров отметил важность создания комфортных условий жизни в республике, как в городах, так и в селах. Почти 40% населения Башкирии проживает в сельской местности, поэтому этим территориям уделяется особое внимание. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Башкирия активно участвует в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», и за последние пять лет, с 2020 по 2024 годы, республика достигла значительных успехов.
В частности, 539 семей получили субсидии для улучшения жилищных условий, 28 из них в 2024 году. Для 204 семей построили дома, которые они получили по договору аренды, 85 из них получили ключи уже в прошлом году. Также в республике было благоустроено 240 объектов, включая парки, спортивные и детские площадки, установлены места для сбора отходов, проложено 38,5 км дорог, построено 66,5 км газопроводов и более 116,4 км водопроводов, введено в эксплуатацию 26 социальных объектов и реализовано 9 проектов по комплексной застройке жилья в различных районах.
Фото: Радий Хабиров, Vk