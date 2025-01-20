Жители Миякинского района решили 117 вопросов благодаря ППМИ

В Миякинском районе за последние годы удалось решить 117 вопросов благодаря программе поддержки местных инициатив. В этом году сельские поселения также изъявили желание присоединиться к проекту. В их планах реконструкция врачебной амбулатории и СДК, обновление водопроводных сетей и строительство стелы, посвященной солдатам Великой Отечественной войны и рабочим тыла.

Вечерами не только вяжут для бойцов, но и по-своему вносят вклад в сохранение фольклорных традиций. Ансамбль имеет сорокалетнюю историю и широко известен в республике. Его участницы возрождают культуру на селе, обыгрывая при этом праздники, народные гуляния и обычаи. Коллектив накопил большой обрядовый репертуар и музыкально-поэтическое наследие своего региона. Но, к сожалению, сейчас нет условий и места, где женщины могли бы заниматься творчеством полноценно. Двери сельского клуба здесь закрыты уже почти десять лет.

В Богданово есть пустующее здание, которое можно переделать в дом культуры. Это бывшая врачебная амбулатория. Чтобы реализовать задумку, односельчане решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. Жители надеются также на победу в республиканском конкурсе «Трезвое село». Выигранные средства хотят направить на реализацию этой идеи – объединить под одной крышей дом культуры, библиотеку и сельскую администрацию.

Жители соседних населенных пунктов также активно участвуют в этой программе. Многие вновь подали заявку и в этом году. К примеру, жители Садового. В случае победы, они планируют отремонтировать крышу СДК.

Не исключение и Менеузтамакский сельсовет. В этом году, к примеру, в селе Ихтисад в честь 80-летия Великой Победы планируют построить стелу в память о подвигах солдат Великой Отечественной и рабочих тыла. В Кожай-Семеновском сельсовете благоустроили социальные объекты: в детском саду и школе заменили окна и входные двери. Также купили пожарную машину, обновили обелиск воинам.