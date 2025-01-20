В Башкирии более 500 семей улучшили жилищные условия

Более 500 семей в Башкортостане улучшили свои жилищные условия по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров. Он подчеркнул, что за пять лет в муниципалитетах благоустроили более двухсот парков и скверов.