В Бурзянском районе Башкирии прошло заседание Всемирного Курултая башкир

Главная тема — ознакомление населения с принятой на шестом съезде организации резолюцией, где были обозначены предстоящие цели и задачи. Среди них решения по сохранению башкирского языка и культуры, расширение сотрудничества с другими регионами страны. В числе обсуждаемых тем было и противодействие деструктивной информации.

Динамичным народным танцем юные башкирские джигиты и девушки встречают гостей. Атмосфера праздника царила в Бурзянском районном Дворце культуры. Здесь развернулась выставка мастеров-ремесленников. Национальные украшения, поделки школьников.

К слову, в районе дети активно участвуют в патриотическом движении, помогая наравне со взрослыми волонтерами плести маскировочные сети, делать окопные свечи. Тема воспитания подрастающего поколения и прививание им традиционных духовных ценностей стала одной из основных в обсуждении планов работы Всемирного и местного Курултаев башкир.

В республике работает фонд по сохранению и развитию башкирского языка, реализуются десятки проектов в области культуры и образования. При этом есть масса возможностей для воплощения прогрессивных идей.