Миякинский район Башкирии готовит очередной гумконвой в зону СВО

В Миякинском районе готовят к отправке очередной гуманитарный конвой. Груз собирают со всех деревень и сел по запросам самих бойцов. После его направляют в специальный штаб.

Как паучки, так в шутку называют себя волонтеры. Так привыкли плести, что уже никакая схема не нужна. Работа может занимать от пары часов до нескольких дней. Но она не в тягость, признается пенсионерка Зоя Васильевна.

Как и многие другие, активисты Миякинского района в глубоком тылу открыли свой фронт. Кто-то поддерживает солдат материально, кто-то плетет. Зухра Гатич, к примеру, с самого начала СВО старается помогать бойцам. Ее племянник служит на передовой. Она дала обещание продолжать свою работу до победы.

Сбор средств и закупка материала — тоже часть их забот. Например, парафин для окопных свечей приобретают по спецзаказу. Готовую помощь, собранную в дальних населенных пунктах, доставляют в районный штаб. Затем всё загружают в машины и отправляют на передовую.

Гуманитарный конвой сопровождают сами представители штаба. Бойцы не оставляют без ответа своих земляков. Пополняют музей фронтовыми трофеями.