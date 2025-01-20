Медсестра из Уфы выступит на конкурсе «Миссис Мира-2025»

Гульназ Габитова попала в число трёх участниц от России. Всего же за звание самой красивой замужней женщины поборются 119 представительниц разных стран. Конкурс пройдёт в Лас-Вегасе.

Костюм вобрал в себя многогранность башкирской культуры. Если и заявлять о республике на весь мир, то по максимуму. Вот уже два месяца Гульназ Габитова готовится представить Башкортостан на мировой арене.

Мама, медик и просто красавица. Гульназ на конкурс готовит команда профессионалов. Её учат сценической хореографии, ставят правильную речь, прокачивают английский язык, чтобы участница смогла давать интервью. И, конечно, важную роль играет подбор гардероба.

Главная группа поддержки — семья: супруг и две дочери. Для них Гульназ и без конкурсов самая красивая. У супруга Гульназ на поездку есть свои планы. Гульназ работает главной медсестрой в стоматологической сети. Сейчас в декретном отпуске. Воспитывает двух дочерей. Благодаря одной из них и пришла к участию в конкурсе.