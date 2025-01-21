В музее Миякинского района представлены уникальные экспонаты времён ВОВ

Уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны – в мини-музее в Миякинском районе. Их привозят активные участники поискового движения. Они участвуют в ежегодных экспедициях в Псковской области, в ходе которых ищут останки солдат и офицеров, павших в годы войны и считавшихся без вести пропавшими.

Вместе с останками бойцов находят советские и немецкие артефакты. Также регулярно проводят «Уроки мужества» в школах и других учебных заведениях Миякинского и соседних районов. Кроме этого, занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов. Сами же возят груз на передовую.