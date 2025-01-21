В Башкирии план догазификации на 2024 год полностью выполнен

План догазификации домовладений в республике на 2024 год полностью выполнен. Об этом рассказали специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа». Строительство новых газопроводов в селах Башкортостана продолжится и в 2025 году.

Снежную зиму жители многих районов республики встретили с газовым отоплением в теплых домах. Это не только удобно, но и выгодно. В Башкортостане активно реализуется программа догазификации. За это время специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» приняли 70 тысяч заявок.

На сегодняшний день порядка 56 400 домов подключили к сетевому газу, было построено 3,8 тыс. километров распределительных сетей. В 2024 году план газификации исполнен полностью, подключено 18 000 жилых домов. Александр Палаев, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Чертежи проектов газопроводов вдохновили известного архитектора Екатерину Камбарову. От имени благодарных жителей она решила передать в архив музея компании картину «Песня ветра».

Я увидела в них красоту природы и совместила их с башкирским орнаментом, потому что это совмещение прошлого и настоящего. Эта картина о том, какое великое важное дело делают газовики для миллионов жителей нашей республики. Екатерина Камбарова, архитектор