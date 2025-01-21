В Башкирии план догазификации на 2024 год полностью выполнен

План догазификации домовладений в республике на 2024 год полностью выполнен. Об этом рассказали специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа». Строительство новых газопроводов в селах Башкортостана продолжится и в 2025 году.
Снежную зиму жители многих районов республики встретили с газовым отоплением в теплых домах. Это не только удобно, но и выгодно. В Башкортостане активно реализуется программа догазификации. За это время специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» приняли 70 тысяч заявок.
Чертежи проектов газопроводов вдохновили известного архитектора Екатерину Камбарову. От имени благодарных жителей она решила передать в архив музея компании картину «Песня ветра».
Плановая работа по догазификации продолжается и в 2025 году, чтобы как можно больше жителей нашей республики смогли пользоваться экологичным и экономичным видом топлива.