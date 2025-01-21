В Уфе прошёл семинар по подготовке к конкурсу культурных инициатив

Сохранение языка, производство мультфильмов и башкирского кино. В Уфе активно ведется подготовка к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив. Эксперты Ресурсного центра общественных проектов провели первый семинар, где помогли доработать конкурсные заявки, показали, как выглядит сайт конкурса и его разделы, оказали консультационную поддержку представителям учреждений культуры региона и создали площадку для обмена опытом.

Башкортостан входит в топ-6 регионов страны по количеству поддержанных проектов по итогам 12 завершенных конкурсов, за это время в республику привлекли уже более 160 млн рублей. В 2024 году 46 проектов из Башкортостана по итогам двух конкурсов получили поддержку на сумму более 33 млн рублей. Количество участников во втором конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий будет известно 6 февраля после окончания приема заявок.