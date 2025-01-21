В Уфе робот-гид будет говорить на двух языках

В Уфе робота-гида учат говорить на русском и башкирском языках. В лаборатории VR-технологий и робототехники УГНТУ Межвузовского кампуса появился «промобот». Он может рассказать об университете, его факультетах, сообщить посетителям интересные факты, в том числе и о республике Башкортостан. Всё это благодаря студентам и сотрудникам Евразийской политехнической школы УГНТУ.
Железный житель лаборатории весьма доброжелательный и болтливый. На многие вопросы он уже знает ответ, но процесс «обучения» еще не закончен. Робот появился в лаборатории год назад и благодаря студентам уже может поддерживать беседу на русском языке, сейчас он занимается изучением башкирского языка, а в скором времени его научат ориентироваться в пространстве, чтобы проводить экскурсии на территории кампуса.
Говорить роботизированного гида учат студенты евразийской политехнической школы. Благодаря им база его знаний регулярно пополняется и обновляется, сейчас в словарном запасе есть и фразы на башкирском. В процессе работы с помощью робота студенты и сами активно изучают программирование, функционал и программное обеспечение такой техники.
Робот «Промобот» создан в России. Его приобрели на грант, полученный в рамках проекта стратегического развития «Приоритет 2030».
Сегодня студенты лаборатории сами создают проекты, предлагают интересные идеи, занимаются программированием промышленных роботизируемых манипуляторов, проводят прикладные исследования в области робототехники и их применения в повседневной жизни и занимается разработкой VR-технологий, а также готовят два своих прототипа для подачи на грант.