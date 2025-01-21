Египтянин отправился в зону СВО добровольцем от Башкирии

Уроженец Египта, живущий последние годы в Уфе, решил стать добровольцем и ушел на СВО от Башкирии. Он выбрал позывной «Египет» и сейчас восстанавливается после второго ранения.

Молодой человек приехал в Россию и поступил в Башкирский государственный педагогический университет. Но когда началась спецоперация, боец решил отправиться на фронт, чтобы выразить свою привязанность к стране, ставшей ему второй родиной. Решение для Динары, супруги бойца, оказалось тяжелым.

Динара провела месяц в госпитале в Санкт-Петербурге, поддерживая мужа во время его восстановления после ранения, полученного в бою под Бахмутом. В зоне боевых действий «Египет» служил рядовым в штурмовой бригаде и проявил себя как истинный герой.

Сейчас «Египет» находится в отпуске на лечении. За проявленное мужество бойцу вручат медаль. До участия в спецоперации он получил высшее образование на родине и работал инженером по безопасности. «Египет» свободно владеет арабским, английским и русским языками.

Динара — талантливый музыкант, пишет песни с 16 лет. Одну из своих песен она посвятила мужу и исполнила ее для бойцов в госпитале. Когда «Египет» получил первое ранение и вернулся в отпуск, сделал ей предложение. Вскоре они сыграли свадьбу.