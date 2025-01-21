Телеканал БСТ покажет документальный фильм о памятнике Салавату Юлаеву

Сегодня на телеканале БСТ состоится премьера документального фильма о реставрации памятника Салавату Юлаеву. Этот вопрос не просто прихоть, а необходимость. В поисках ответов появился документальный фильм «Я вернусь».

Его авторы провели свое исследование, опираясь на факты, чтобы развеять мифы и ответить на вопросы жителей республики. Роль Салавата Юлаева, как и 20 лет назад, исполняет известный спортсмен Эльбрус Нигматуллин.