«Радовался на весь блиндаж»: супруга бойца СВО из Башкирии рассказала мужу о рождении сына

Каждый раз он спрашивал, что говорят врачи, что по УЗИ, какие анализы. Я после реанимации позвонила по видеозвонку, сказала, что я родила. Он начал кричать по всему блиндажу, что у меня родился сын. Помимо него, заплакали ещё и другие мужчины, которые находились с ним рядом.

Владислава, супруга бойца с позывным «Белый»