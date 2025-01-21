«Радовался на весь блиндаж»: супруга бойца СВО из Башкирии рассказала мужу о рождении сына

В многодетной семье бойца с позывным «Белый» пополнение — у них родился сын. Мальчика решили назвать Сэмануил. По словам мамы Владиславы, все четверо детей появились на свет в Республиканском клиническом перинатальном центре.

Пока глава семейства отдает долг Родине в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», из роддома женщину с новорожденным встретили члены Комитета семей воинов Отечества. Как говорят врачи, это будущий защитник «с пеленок» — даже конверт на выписку выбрали камуфляжной расцветки.

Каждый раз он спрашивал, что говорят врачи, что по УЗИ, какие анализы. Я после реанимации позвонила по видеозвонку, сказала, что я родила. Он начал кричать по всему блиндажу, что у меня родился сын. Помимо него, заплакали ещё и другие мужчины, которые находились с ним рядом.

Владислава, супруга бойца с позывным «Белый»
Волна
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