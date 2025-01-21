«Радовался на весь блиндаж»: супруга бойца СВО из Башкирии рассказала мужу о рождении сына

В многодетной семье бойца с позывным «Белый» пополнение — у них родился сын. Мальчика решили назвать Сэмануил. По словам мамы Владиславы, все четверо детей появились на свет в Республиканском клиническом перинатальном центре.
Пока глава семейства отдает долг Родине в составе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», из роддома женщину с новорожденным встретили члены Комитета семей воинов Отечества. Как говорят врачи, это будущий защитник «с пеленок» — даже конверт на выписку выбрали камуфляжной расцветки.