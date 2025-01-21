В Башкирии девочка вяжет талисманы для бойцов СВО

В Октябрьском девочка вяжет талисманы для бойцов. Зверьки из пряжи сопровождают военных. Уже огромное количество таких мягких игрушек разошлось по карманам курток и тактическим сумкам солдат. Как признаются бойцы, они защищают их от бед и невзгод, придают им силы и дарят душевное тепло.

К примеру, один из медвежонков Дианы достался солдату с позывным «Юсуп», который служит в 31-м мотострелковом полку «Башкортостан». Мягкий зверёк побывал с ним и под обстрелами, и под атакой дронов. Девочка начала вязать в прошлом году. Ловко маневрировать крючком ее научила мама. Школьница уверена, что тем самым помогает укрепить силу духа участников СВО.