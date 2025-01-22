В Башкирию пришли 32-градусные морозы

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются морозы и сильный ветер. По прогнозу синоптиков, 22 января сильных осадков не предвидится, на востоке возможен небольшой снег. Ветер умеренный, с порывами на некоторых участках. Температура в течение дня составит от -15 до -20°C.

23 января также будет без значительных осадков. Ветер южный, умеренный, с возможными порывами. Ночью температура опустится до -22, -27°C, при ясной погоде – до -32°C. Днем будет чуть теплее, от -12 до -17°C.