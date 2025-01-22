В Башкирии в этом году откроют 18 новых кадровых центров

В 2025 году в Башкортостане откроют 18 новых кадровых центров. Об этом в своих соцсетях написал Глава Башкортостана. Радий Хабиров подчеркнул, что в прошлом году республика, наряду с 12 регионами, вошла во вторую волну комплексной модернизации центров занятости населения.

Работы начались в 2019 году по нацпроекту «Демография». Тогда появились кадровые центры «Работа России», которые отличались от обычных центров занятости. Там сделали современный ремонт, фирменный стиль, а главное – индивидуальный подход к трудоустройству людей. Важно, что клиентам теперь доступен большой комплекс услуг – молодые мамы, пенсионеры и предпенсионеры, молодые специалисты, инвалиды, начинающие предприниматели и другие категории тех, кто ищет работу или работника для своего бизнеса.