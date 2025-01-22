В Башкирии господдержка помогает укомплектовать кадрами районные больницы

В Бурзянской центральной районной больнице полностью укомплектовали медперсонал благодаря господдержке. Медучреждение принимает выпускников университетов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Как справляются молодые работники на новом месте и как о них отзываются пациенты?

Радмир Зиянгиров родом из Бурзянского района. С раннего детства решил, что будет учиться на врача. Успешно окончив ординатуру Башгосмедуниверситета в Уфе, он вернулся работать в родные края по программе «Земский доктор». Когда-то стать врачом Радмира вдохновил именно улыбчивый персонал поликлиники. Теперь это его коллеги, а сам доктор завоевал доверие уже своих пациентов.

Но Радмир Зиянгиров не единственный, кто получил господдержку. Только за предыдущий год по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в поликлинику устроились два терапевта, два хирурга и невролог.

В плане программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» у нас специалисты действительно приходят, приезжают. Здесь идет помощь не только с нашей стороны, но и с Минздрава, и с администрации района. Это не только в финансовом плане, но и жилье, обеспечение земельным участком. То есть то, что необходимо, нам помогают. Тимур Насыров, главный врач Бурзянской ЦРБ