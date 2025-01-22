В Башкирии господдержка помогает укомплектовать кадрами районные больницы

В Бурзянской центральной районной больнице полностью укомплектовали медперсонал благодаря господдержке. Медучреждение принимает выпускников университетов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Как справляются молодые работники на новом месте и как о них отзываются пациенты?
Радмир Зиянгиров родом из Бурзянского района. С раннего детства решил, что будет учиться на врача. Успешно окончив ординатуру Башгосмедуниверситета в Уфе, он вернулся работать в родные края по программе «Земский доктор». Когда-то стать врачом Радмира вдохновил именно улыбчивый персонал поликлиники. Теперь это его коллеги, а сам доктор завоевал доверие уже своих пациентов.
Но Радмир Зиянгиров не единственный, кто получил господдержку. Только за предыдущий год по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в поликлинику устроились два терапевта, два хирурга и невролог.
Бурзянский район сотрудничает не только с уфимскими студентами, но и с Белорецким медицинским колледжем. Благодаря этому сейчас штат сотрудников полностью укомплектован. А в этом году поликлиника готова принять на работу новых выпускников.