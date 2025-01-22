Волонтеры Башкирии готовятся к отправке очередного гумконвоя

Волонтеры города Октябрьский готовятся к отправке очередного гумконвоя. Плетут сети, маскировочные костюмы, делают тактические браслеты, шьют теплые одеяла, заливают окопные свечи. Сейчас склад, где собирается гуманитарная помощь, почти заполнен. На днях добровольцы сами повезут груз на передовую.

Узел здесь служит в качестве замка. Сам браслет плетется змейкой. В критической ситуации он может спасти жизнь. Расплетается за секунды, и в руках солдата оказывается крепкая веревка длиной пять метров.

До специальной военной операции здесь находился вещевой благотворительный отдел. Сюда за одеждой приходили малоимущие, многодетные семьи, а также те, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. С началом СВО тут организовали пункт плетения браслетов и приема гуманитарной помощи. Собранное передают волонтерской группе «Оберег».

Супруги Хайретдиновы занимались до этого окопными свечами. Заливали их в местной библиотеке. Когда закончился сезон, начали плести маскировочные сети. Вручную сделали станки для них и резки лент. К ним потянулись волонтеры. В день мастерицы успевают подготовить по четыре таких паутины. Также же делают костюмы для снайперов и разведчиков.

Еще один из шести пунктов приема гуманитарной помощи находится в медресе. Место тут удобное, недалеко остановка. Кроме того, здесь неустанно молятся за здоровье воинов.

Буквально вчера тут было пусто, а уже сегодня склад заполнен до потолка. Сюда привозят всю собранную помощь. Волонтеры сортируют и формируют груз к отправке. К примеру, сейчас десятилетняя Амалия занимается упаковкой медикаментов для медицинского взвода батальона им. Доставалова. Её отец служит там командиром. Девочка очень скучает по папе и хоть как-то старается помочь ему.

Возят гуманитарный груз и сами. Буквально неделю назад группа вернулась из очередной поездки. Там добровольцы столкнулись со сложностями.

На днях на передовую отправится еще один гуманитарный конвой. Кто-то привозит прямо на склад окопные свечи, кто-то огнетушители. А вдова бойца, ветерана-афганца, с позывным «Ильвирыч бача» передала автомобиль в память о муже.