В Башкирии показали, как проходит отлов и чипирование бездомных собак

В Башкортостане разработают закон о стерилизации домашних кошек и собак, чтобы повысить ответственность их владельцев. Ведь в регионе фиксируются случаи нападений на людей со стороны животных. По оценке представителей Госкомитета по ветеринарии, в республике насчитывается порядка 40 тысяч бездомных животных. Проблему решают и специальные службы.

После поступившего звонка сотрудники службы отлова животных оперативно выезжают на место, где дворняжка разгуливает по частному сектору. С помощью огромного сачка специалисты ловят собаку и загружают в клетку грузовика. Бывают на практике и другие случаи, когда питомцы активно сопротивляются. Поэтому в арсенале имеются и другие средства обезвреживания.

Это не ружье, как говорят сотрудники службы отлова, а дистанционный инъектор. Дальность стрельбы составляет 20 метров. С помощью данного шприца, куда вводится снотворное, поражается агрессивная собака. Стреляют в мышцу. Причем метод отлова, говорят инспекторы, является гуманным.

Через 5-7 минут собака засыпает. Мы за ней следуем, она засыпает, после этого мы грузим её в автомобиль. Рузиль Ахматдинов, начальник отдела биологической и санитарной защиты пункта временного содержания животных «Кармасан» Уфимского района

Затем пойманных питомцев привозят в пункт временного содержания «Кармасан». Через 30-40 минут, как хвостатый проснется, его обследует ветеринар. Выяснит пол, состояние здоровья, а затем сделают прививку от бешенства.

Эта собака здорова. Была осмотрена. Далее она идет на 14 дней карантина. Собака кастрируется и через пять дней выпускается. При кастрации надевается ушная бирка обязательно. Татьяна Мугинова, ветеринарный врач отдела биологической и санитарной защиты пункта временного содержания животных «Кармасан» Уфимского района

Или другими словами чипируется. Эта бирка символизирует, что питомец привит и здоров. Всего же в пункте численность собак постоянно варьируется. Обычно больше ста. Кого-то отпускают, а некоторых забирают волонтеры. Как, к примеру, Ирина Гордий.

Я передала вкусняшки для собак и кошек и планирую забрать пять собак. Три уедут в Питер, две – в Мордовию. Я даже не волонтер, это мое хобби. У меня очень много собак в доме в Кармасане в количестве 20 штук. Ирина Гордий, волонтёр

Навещают бездомных животных и школьники. Они играют с ними, кормят их и помогают ухаживать за ними.

Я здесь первый раз, но наши ученики меняются и ездят сюда регулярно. Мне рассказали, как кормить животных, как ухаживать за ними. Мне здесь очень понравилось. Я здесь даже успела поплакать. Ну они смотрят такими глазами грустными, щенячьими. Карина Емсина, ученица центра образования «Олимп» с. Михайловка Уфимского района

Пункт «Кармасан» – единственное в регионе муниципальное учреждение по отлову и содержанию кошек и собак. Его создали для того, чтобы решать проблему с бездомными животными, которых в Башкортостане почти 40 тысяч. В Уфимском районе за пять лет поймали немало хвостатых.

Отловлено 4500 собак, столько же стерилизовано, выпущено, вакцинировано. Рамиль Мурдашов, и.о. заместителя главы администрации Уфимского района