В Башкирии показали, как проходит отлов и чипирование бездомных собак

В Башкортостане разработают закон о стерилизации домашних кошек и собак, чтобы повысить ответственность их владельцев. Ведь в регионе фиксируются случаи нападений на людей со стороны животных. По оценке представителей Госкомитета по ветеринарии, в республике насчитывается порядка 40 тысяч бездомных животных. Проблему решают и специальные службы.
После поступившего звонка сотрудники службы отлова животных оперативно выезжают на место, где дворняжка разгуливает по частному сектору. С помощью огромного сачка специалисты ловят собаку и загружают в клетку грузовика. Бывают на практике и другие случаи, когда питомцы активно сопротивляются. Поэтому в арсенале имеются и другие средства обезвреживания.
Это не ружье, как говорят сотрудники службы отлова, а дистанционный инъектор. Дальность стрельбы составляет 20 метров. С помощью данного шприца, куда вводится снотворное, поражается агрессивная собака. Стреляют в мышцу. Причем метод отлова, говорят инспекторы, является гуманным.
Затем пойманных питомцев привозят в пункт временного содержания «Кармасан». Через 30-40 минут, как хвостатый проснется, его обследует ветеринар. Выяснит пол, состояние здоровья, а затем сделают прививку от бешенства.
Или другими словами чипируется. Эта бирка символизирует, что питомец привит и здоров. Всего же в пункте численность собак постоянно варьируется. Обычно больше ста. Кого-то отпускают, а некоторых забирают волонтеры. Как, к примеру, Ирина Гордий.
Навещают бездомных животных и школьники. Они играют с ними, кормят их и помогают ухаживать за ними.
Пункт «Кармасан» – единственное в регионе муниципальное учреждение по отлову и содержанию кошек и собак. Его создали для того, чтобы решать проблему с бездомными животными, которых в Башкортостане почти 40 тысяч. В Уфимском районе за пять лет поймали немало хвостатых.
А чтобы повысить ответственность у хозяев домашних питомцев, в Башкортостане хотят обязать людей стерилизовать своих кошек и собак. Парламентарии надеются, что благодаря этой мере жители будут серьезнее относиться к своим четверолапым друзьям и больше их ценить.