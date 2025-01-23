В Уфе подвели итоги служебно-боевой деятельности Росгвардии

Основные усилия были направлены на обеспечение качественной подготовки сотрудников для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня в Уфе подвели итоги служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по республике.

Так, в 2024 году приоритетным направлением для ведомства, помимо поддержки целей и задач СВО, оставалось поддержание общественного порядка. Росгвардейцы со всеми поставленными задачами справились, в том числе во время проведения выборов Президента страны, празднования 79-й годовщины со Дня Победы, форума «Россия – спортивная держава» и других масштабных событий, которые состоялись в республике.