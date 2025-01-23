Нотариальная палата Башкирии оказала благотворительную помощь Уфимскому хоспису

Нотариальная палата оказала благотворительную помощь Уфимскому хоспису. Представители профессионального сообщества республики сегодня посетили центр паллиативной помощи и передали специализированное детское питание — то, в чём очень нуждаются маленькие подопечные хосписа. Учреждению требуются около 240 упаковок дорогостоящего питания в месяц. Нотариусы республики оказывают помощь уже не впервые.

В Уфимском хосписе работают два отделения: детское и взрослое. Места там никогда не пустуют, потому так важна поддержка. Оказать её могут как частные лица, так и организации. А требуется хоспису самая разная помощь. Потому можно либо перевести посильную сумму, и центр уже сам приобретёт необходимое, либо приобрести самостоятельно то, в чём нуждаются подопечные, и передать сотрудникам.