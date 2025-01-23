В Уфе обсудили мероприятия к 100-летию Яныбая Хамматова

В Правительстве республики обсудили проведение мероприятий, связанных со 100-летием со дня рождения Яныбая Хамматова. Автор романа «Золото собирается по крупицам», вошедшего в пенталогию произведений о становлении золотодобывающей промышленности в Башкортостане, сделал большой вклад в общественную и культурную жизнь региона.

Его издания переведены на азербайджанский, татарский, украинский и другие языки. Празднование юбилея писателя пройдет как в родном для него Белорецке, так и на республиканском уровне.

Мероприятия будут достаточно масштабными, одно из основных крупнейших моментов будет то, что мы сделаем отдельный упор на столетие Яныбая Хамматова.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Также прошло совещание по проведению международной ярмарки «Китап-Байрам». В этом году она пройдет в столице республики в третий раз. В прошлом году на «Китап-байраме» были представлены более 200 издательств из 18 регионов России и семи стран. В этом планируется развернуть не менее масштабную ярмарку.

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