В Уфе показали короткометражку о поддержке бойцов СВО

Короткометражный фильм «Оберег» показали в Мемориальном доме-музее им. Мажита Гафури. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Музейная неделя» для участников СВО и членов их семей.

Посмотреть кинокартину и пообщаться с актерами пришли студенты и деятели искусства. Режиссер и автор идеи Руслан Юлтаев взял в основу фильма четыре реальные истории, произошедшие в Республике Башкортостан. Сюжет новой киноленты связан с трогательной историей о силе и стойкости женщин, поддерживающих своих близких, которые участвуют в специальной военной операции. Съемки проходили летом 2024 года в Ишимбайском районе.