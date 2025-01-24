Глава Башкирии высоко оценил работу регионального отделения РГО

Заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества прошло сегодня на базе Башкирского государственного педагогического университета. В своем выступлении глава республики поблагодарил региональное отделение общества за проведённую в 2024-м работу. А год был насыщенным: представители РГО активизировали в регионе работу с учителями географии, с местными отделениями.

Среди достижений башкирского отделения Русского географического общества проект «Уральский Барс». За пределами региона активистами из нашей республики реализуются порой и уникальные проекты, такие, например, как стратосферный прыжок на Северный полюс. Идея принадлежит члену РГО, уфимскому летчику-инструктору Александру Лыннику.    

Девиз РГО «Открываем Россию заново, вместе» вдохновляет всех нас на реализацию важных проектов, повышающих интерес к нашей стране и ее регионам. Например, мы добились создания первого в России и на всём постсоветском пространстве геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня геопарк «Янгантау» активно развивается. Появляются новые точки притяжения. В прошлом году мы открыли историко-мемориальный парк «Салауат ере» («Земля Салавата»).

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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