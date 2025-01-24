Глава Башкирии высоко оценил работу регионального отделения РГО

Заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества прошло сегодня на базе Башкирского государственного педагогического университета. В своем выступлении глава республики поблагодарил региональное отделение общества за проведённую в 2024-м работу. А год был насыщенным: представители РГО активизировали в регионе работу с учителями географии, с местными отделениями.
Среди достижений башкирского отделения Русского географического общества проект «Уральский Барс». За пределами региона активистами из нашей республики реализуются порой и уникальные проекты, такие, например, как стратосферный прыжок на Северный полюс. Идея принадлежит члену РГО, уфимскому летчику-инструктору Александру Лыннику.