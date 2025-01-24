Глава Башкирии высоко оценил работу регионального отделения РГО

Девиз РГО «Открываем Россию заново, вместе» вдохновляет всех нас на реализацию важных проектов, повышающих интерес к нашей стране и ее регионам. Например, мы добились создания первого в России и на всём постсоветском пространстве геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня геопарк «Янгантау» активно развивается. Появляются новые точки притяжения. В прошлом году мы открыли историко-мемориальный парк «Салауат ере» («Земля Салавата»).

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан