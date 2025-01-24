Эксперты прокомментировали лидерство Башкирии по качеству жизни

Там учитываются как объективные показатели, так и самочувствие людей. Это говорит о понимании жителей республики, что развивается жилищное строительство, социальная сфера, есть политическая стабильность, есть перспективы и в экономике, и в кадровых возможностях. Это и дает ощущение того, что регион – лидер, регион, в котором можно реализовываться, в котором есть хорошие инвестиционные проекты, в котором есть хорошие перспективы не только для себя, но и для детей.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан