Эксперты прокомментировали лидерство Башкирии по качеству жизни

Башкортостан попал в топ-10 лучших регионов по качеству жизни. Результаты были представлены Президенту страны Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ. Рейтинг рассчитывается на основе 140 показателей в самых разных сферах жизни: медобслуживание, образование, безопасность, социальная защита, жилье и инфраструктура и другие. Это данные опросов, статистики и геоаналитики.
Как отметил Радий Хабиров, по итогам 2021 года Башкортостан был в нем 40-м, 2022-м – 25-м. В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь – в десятке. Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом решаются проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше, подчеркнул глава республики.