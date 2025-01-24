Эксперты прокомментировали лидерство Башкирии по качеству жизни

Башкортостан попал в топ-10 лучших регионов по качеству жизни. Результаты были представлены Президенту страны Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ. Рейтинг рассчитывается на основе 140 показателей в самых разных сферах жизни: медобслуживание, образование, безопасность, социальная защита, жилье и инфраструктура и другие. Это данные опросов, статистики и геоаналитики.

Как отметил Радий Хабиров, по итогам 2021 года Башкортостан был в нем 40-м, 2022-м – 25-м. В прошлом году впервые вошли в число 20 лучших регионов, теперь – в десятке. Это очень хорошая динамика. Постепенно, шаг за шагом решаются проблемы, несмотря на сложные времена. Есть куда стремиться, и главное, что мы знаем, в каком направлении будем двигаться дальше, подчеркнул глава республики.

Там учитываются как объективные показатели, так и самочувствие людей. Это говорит о понимании жителей республики, что развивается жилищное строительство, социальная сфера, есть политическая стабильность, есть перспективы и в экономике, и в кадровых возможностях. Это и дает ощущение того, что регион – лидер, регион, в котором можно реализовываться, в котором есть хорошие инвестиционные проекты, в котором есть хорошие перспективы не только для себя, но и для детей.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан
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