«Невозможно оставаться в стороне»: жители Башкирии плетут масксети для СВО

Сельские клубы, предназначенные для культурных мероприятий, теперь помогают людям объединяться для добрых дел. Так, клуб в селе Хасаново Мелеузовского района стал центром помощи для участников спецоперации.

Здесь несколько раз в неделю собираются местные жители, чтобы плести маскировочные сети. По словам организаторов инициативы помощи бойцам, в это непростое время невозможно оставаться равнодушным к судьбам земляков, которые рискуют своей жизнью на фронте.

Жители села поддержали односельчан и собрали средства для закупки необходимых материалов. Мастера Айрат Б. и Владик М. изготовили специальный станок, а Фатиха обучила женщин плетению сетей.

На встречи собирается до 20 человек, так они успевают изготовить 2-3 сети за день. За прошлый год клубом было сплетено 105 сетей, а с начала текущего года — еще 8. Те, кто не может посещать клуб, отправляют посылки для бойцов. Кроме того, семья Зиннуровых занимается изготовлением окопных свечей.

Все они выражают благодарность защитникам Родины.