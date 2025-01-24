В Госдуме приняли законопроект, увеличивающий штрафы за продажу табака и вейпов детям

Наказание может достигать 2 млн рублей. Сейчас же штрафы не превышают 600 тыс. На такой шаг народные избранники пошли, чтобы усилить санкции против недобросовестных продавцов, которые в погоне за наживой в торговых точках даже не спрашивают у покупателя паспорт.

Вот так легко устройство и жидкость продаются. При этом продавца нисколько не смущает, что покупатель сомнительно юно выглядит. Факт фиксируют на видео активисты «Безопасной республики». И через некоторое время они заходят уже в сопровождении полиции.

Закон и последствия продавец знает. Только, видимо, не думал, что ему придется отвечать за его несоблюдение. Тем временем правоохранители составили материал по данному факту.

В Госдуме разработали законопроект, ужесточающий наказание за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для производства. Физлицам грозит штраф до 300 тыс. руб., должностным — до 700 тыс., а юрлица и вовсе рискуют потерять 2 млн руб. Сейчас его рассматривает Совет Федерации.

Специалисты отмечают, что вейпы могут вызвать стойкое привыкание даже после одного раза употребления. Особенно у детей и подростков, воздействуя сильнее, чем на организм взрослого. Страдает и психика, и внутренние органы.

К слову, молодые ученые медуниверситета проводят свои исследования. В частности, взяв образец слюны любителя вейпа. И, как оказалось, выделяемый при нагревании пар может стать причиной развития далеко не самых полезных микроорганизмов.

В Уфимском университете науки и технологий в ходе исследований пришли к выводу, что не всегда состав на этикетке соответствует содержимому. И даже в якобы безникотиновых жидкостях обнаруживается присутствие алкалоидов. Студенты пишут на эту тему дипломы, изучая химические процессы вейпа.