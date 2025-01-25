«Ошибаются только один раз»: сапер из Башкирии о службе на СВО

Расчистить путь для военных и гуманитарных колонн, а также подготовить территорию для дальнейшей мирной жизни. Сапёры из Башкортостана продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Следующий сюжет посвящен командиру одного из таких инженерно-штурмовых подразделений, которого с нетерпением ждут дома.

Вручить её лично в руки отцу в День защитника Отечества у 8-летней Яны и её сестры Виктории не получится. Папа девочек находится в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому подарок, сделанный своими руками, они передадут чуть позже, уже в марте отца семейства ждут в отпуск.

«Они ошибаются только один раз». Поговорка, появившаяся еще на фронтах Великой Отечественной, где их профессия считалась одной из самых опасных. Папа девочек, Рустем Рахимов, сапёр. Сейчас он в должности командира инженерно-штурмового взвода ведёт разминирование недавно освобождённых населённых пунктов Донецкой народной республики.

Эту профессию он выбрал не спроста. С детства мечтал стать военным, рассказывает мама Рустема. На такой выбор повлияло, возможно, место проживания — Алкино-2. Три раза в Сирии, Нагорном Карабахе, Таджикистане и других горячих точках. С 2022 года лейтенант Рахимов с позывным «Башкир» принимает участие в специальной военной операции. Супруга бойца говорит, привыкла к такой жизни, старается не переживать.