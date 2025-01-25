В Башкирии прошёл фестиваль зимней рыбалки «Своя женская рыбалка»

В Кармаскалинском районе прошёл фестиваль по зимней ловле «Своя женская рыбалка». Соревнования прошли в рамках республиканского конкурса «Трезвое село» в деревне Ибрагимово. Представительницы прекрасной половины человечества взялись за удочки и буры. Почти три десятка женщин из Кармаскалинского, Аургазинского и Уфимского районов. А поддержать их собрались в разы больше людей.

Они ломают. Но только стереотипы, что зимняя рыбалка — это для мужчин. У настоящей женщины в сумочке не косметика, у настоящей женщины в сумочке сегодня прикормка для рыбы. Но между ними и рыбой сегодня была стена. 35 сантиметров льда. Тренировки с буром накануне прошли не зря.

Место хоть и рыбное, но время соревнований, разгар дня, придавало сложности. Бывалые удильщики говорят, что выходить на зимнюю рыбалку нужно либо рано утром, либо под вечер. Тем не менее участницы надежды не теряли, веря, что хоть одного члена семьи сегодня да накормят.

Рыбачек здесь пруд пруди. На ряду с новичками уже бывалые удильщицы. Улову рад и супруг Галии — Сабит. Несмотря на то, что чистить всё это приходится уже ему. В семье нашли свой баланс. Сажида Раисовна работала учительницей начальных классов. А сегодня учиться пришлось уже ей. Никогда раньше не держала удочку в руках. Зато уже пришла к умозаключению — чем же притягивает зимняя рыбалка?

А кто-то в этот раз уедет и с уловом. В лидеры довольно быстро вышла Алина Садыкова. Переплюнуть девушку по количеству пойманных рыб уже не смог никто. Рыбалка для неё — это дело семейное.