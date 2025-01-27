В Башкирии дикий кабан оказался на снимках фотоловушки

В объектив фотоловушки, установленной на охраняемой территории природного парка «Аслы-Куль», попал кабан. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Фотоловушка запечатлела несколько кадров с кабаном, который был занят поиском пищи. В министерстве призвали граждан соблюдать осторожность вне населенных пунктов, избегать одиночных походов в лес, производить шум при передвижении и носить яркую одежду. Это поможет снизить риск неожиданной встречи как для людей, так и для диких животных.