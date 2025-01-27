Мать троих детей из Башкирии стала медсестрой в зоне СВО

Мать троих детей из Агидели отправилась в зону специальной военной операции чтобы помочь раненым военнослужащим.
Как рассказал Денис Ирназаров, глава администрации города, Татьяна подписала контракт с Минобороны в 2023 году и сейчас служит в медицинской роте имени Ахмеда Давлетова мотострелкового полка «Башкортостан». В процессе боевого слаживания она получила позывной «Звезда». И это не случайно: солдаты отмечают, что их боевой товарищ излучает свет, наполненный добротой и любовью.
Она получила образование медсестры в Уфе и работала в 22-й городской больнице, затем вернулась в родной город, где трудилась в паллиативном отделении и стала старшей медсестрой в поликлиническом отделении № 6.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Денис Ирназаров, Vk