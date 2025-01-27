В Уфе почтили память жертв Холокоста

В республике почтили память жертв Холокоста. В Уфе провели концерт, куда пригласили не только молодежь, но и бывших узников концлагерей, а также ветеранов Великой Отечественной войны.
Это мероприятие напомнило зрителям о леденящих кровь преступлениях фашистской Германии. Самым страшным проявлением Холокоста стали «лагеря смерти», где узников подвергали голоду, тяжелым работам и зверским «медицинским» экспериментам, а также травили газом или расстреливали.
27 января как Международный день памяти жертв Холокоста был выбран неслучайно — именно в этот день в 1945 году советские солдаты освободили заключенных в нацистском концлагере Освенцим.
Концлагерь был освобожден ровно через год после снятия блокады Ленинграда. Непокорённый дух ленинградцев не сломился перед голодом, холодом и постоянными бомбежками. Подвиг советских солдат при освобождении Ленинграда стал ярким примером мужества и патриотизма. Защищая город, солдаты сражались до последнего патрона, держали оборону блокадного города 900 дней, обеспечивая ленинградцев продовольствием и медицинской помощью.