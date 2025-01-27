В Башкирии школьники установили рекорд по привлечению грантов

Учебные заведения Зианчуринского района установили рекорд среди районов республики по проекту «Инициативного бюджетирования в школах». 12 программ, решающих самые разные проблемы, получили гранты. Высокие цели и на будущее. Уже во всех 18 школах района идет этап написания проектов, их защиты.

Одиннадцатиклассников ждет ответственный период — сдача ЕГЭ. Айсын Халитова убеждена, что тщательная подготовка — это половина успеха. Благодаря кабинету информатики, который открыли в рамках проекта «Инициативное бюджетирование в школах», выпускница вместе с одноклассницами проходит различные испытания через интернет.

В школе села Тазларово учится более 140 ребят. В этом году они также хотят попробовать свои силы в конкурсе «Инициативное бюджетирование в школах» со своими проектами. На этот раз командами школьников было предложено несколько идей.

А эти ребята даже не представляют свою школу без зрительного зала. В прошлом учебном году старшеклассникам удалось создать и оборудовать помещение для проведения мероприятий.

Каким должен быть кабинет будущего? Ответ на вопрос ищут ученики школы села Башкирская Ургинка. Сейчас ребята командами работают над проектом, который будет представлен в этом году на республиканском уровне.

А вот школа № 3 села Исянгулово об актовом зале только мечтает. Сейчас мероприятия проходят в помещении бывшей библиотеки. Ранее в учебном заведении по проекту «Земля и ее тайны» при поддержке республики, района и спонсоров был открыт современный кабинет географии.