В Башкирии жители Юматово жалуются на сложности с транспортом

Жители Юматово оказались в логистическом заточении. Об этом они написали в нашу редакцию с просьбой о помощи, так как местные власти не слышат их уже более пяти лет. Общественный транспорт появляется с перебоями, отчего люди, а в основном это школьники и пенсионеры, порой ждут своего автобуса часами.

С таким обращением жители Юматовского сельсовета не раз обивали пороги министерств. Казалось бы, частный перевозчик. Автобусы есть, и на линии они выходят. Но с крыши течет вода, зимой пассажиров продувает, а стоимость поездки – наболевшая тема. Нет льгот и возможности воспользоваться «Алгой».

В выходные ездила с ребенком, с внучкой в город – полтора часа автобус стояла ждала. Он ушел, я немножко не успела – интервал большой, а второй не подъехал. Три часа мы просто ходили по городу гуляли, ждали этот автобус. У нас не на чем добраться – нет альтернативы транспорту. Потом садишься в автобус как? Я подхожу к водителю, кладу ему денежку, а билета нет, карты «Алга» там нет. Вы, говорит, если наличкой, тогда будет 100 рублей, а если так, по переводу – 110. Земфира Иксанова, жительница д. Уптино

До 2022 года вопрос стоял особо остро. Пассажирам 114-го маршрута приходилось ездить в битком набитом автобусе, а стоимость проезда менялась трижды в год. Тогда же пришел новый перевозчик на маршруте «Уфимских автобусных линий», но и тогда счастье длилось недолго. Спустя два года все вернулось на круги своя. На дороги вышли старые автобусы.

Вот я из Уптино приехала сюда, чтобы сидя ехать, ноги болят у меня. А там уже невозможно, пенсионерки, старушки сидят, и им невозможно уже сесть, забитый автобус бывает. Я вот смотрю, в WhatsApp у нас там группа есть, он пишет, что автобус сломался. Люди пишут, а почему другой автобус-то не дали? Нет на линии. Светлана Приходько, жительница д. Уптино

Начинаем наши письма неоднократно писать везде с просьбой того, чтобы нам все-таки сюда дали государственного перевозчика «Башавтотранс». Нам пишут только одни отписки: денег нет, транспорта нет, «Башавтотранс» к вам зайти не может. Но в ближайшие населенные пункты – это Алкино-2, Чишмы, Авдон – «Башавтотранс» ходит. Только в Юматово мы никак не можем добиться. Анастасия Исхакова, жительница станции «Юматово»

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в центре организации перевозок. По словам специалистов, вся проблема в произошедшем накануне ДТП.

В выходные, к сожалению, произошел сход с линии одного автобуса по технической неисправности. Произошел срыв рейса. Пока переставляли резервный автобус, интервал движения, к сожалению, увеличился. Поэтому возникли такие вот проблемы. Перевозчиком данная проблема решена. Все три автобуса на сегодняшний день на линии, интервал соблюдается. №114 г. Уфа – Сады Юматово перевозки по которому осуществляет «Башавтотранс». Лидия Мулекова, начальник отдела организации пассажирских перевозок центра организации перевозок

Он ездит, но с апреля по октябрь, и то для членов садоводческих товариществ. Кроме основной, проблема еще в транспортной доступности школ, больниц и поликлиник.

Мы выходим на трассе Авдон, по пешеходному переходу четыре километра пешком, поликлиника находится в Деме – Мусоргского, Дагестанская. Выходим на вокзале и через всю Дему идем пешком опять 3-4 км, ввиду этого мы не обращаемся практически в медучреждения. Разиля Варежникова, жительница д. Уптино