В Башкирии жители Юматово жалуются на сложности с транспортом

Жители
Юматово оказались в логистическом заточении. Об этом они написали в нашу
редакцию с просьбой о помощи, так как местные власти не слышат их уже более пяти
лет. Общественный транспорт появляется с перебоями, отчего люди, а в основном
это школьники и пенсионеры, порой ждут своего автобуса часами.
С
таким обращением жители Юматовского сельсовета не раз обивали пороги
министерств. Казалось бы, частный перевозчик. Автобусы есть, и на линии они
выходят. Но с крыши течет вода, зимой пассажиров продувает, а стоимость поездки
– наболевшая тема. Нет льгот и возможности воспользоваться «Алгой».
В выходные ездила с ребенком, с
внучкой в город – полтора часа автобус стояла ждала. Он ушел, я немножко не
успела – интервал большой, а второй не подъехал. Три часа мы просто ходили по
городу гуляли, ждали этот автобус. У нас не на чем добраться – нет альтернативы
транспорту. Потом садишься в автобус как? Я подхожу к водителю, кладу ему денежку,
а билета нет, карты «Алга» там нет. Вы, говорит, если наличкой, тогда будет 100
рублей, а если так, по переводу – 110.Земфира Иксанова, жительница д. Уптино
До
2022 года вопрос стоял особо остро. Пассажирам 114-го маршрута приходилось
ездить в битком набитом автобусе, а стоимость проезда менялась трижды в год.
Тогда же пришел новый перевозчик на маршруте «Уфимских автобусных линий», но и
тогда счастье длилось недолго. Спустя два года все вернулось на круги своя. На
дороги вышли старые автобусы.
Вот я из Уптино приехала сюда,
чтобы сидя ехать, ноги болят у меня. А там уже невозможно, пенсионерки,
старушки сидят, и им невозможно уже сесть, забитый автобус бывает. Я вот
смотрю, в WhatsApp у нас там группа есть, он пишет, что автобус сломался. Люди
пишут, а почему другой автобус-то не дали? Нет на линии.Светлана Приходько, жительница д. Уптино
Начинаем наши письма неоднократно
писать везде с просьбой того, чтобы нам все-таки сюда дали государственного
перевозчика «Башавтотранс». Нам пишут только одни отписки: денег нет,
транспорта нет, «Башавтотранс» к вам зайти не может. Но в ближайшие населенные
пункты – это Алкино-2, Чишмы, Авдон – «Башавтотранс» ходит. Только в Юматово мы
никак не можем добиться.Анастасия Исхакова, жительница станции «Юматово»
Сложившуюся
ситуацию прокомментировали в центре организации перевозок. По словам
специалистов, вся проблема в произошедшем накануне ДТП.
В выходные, к сожалению, произошел
сход с линии одного автобуса по технической неисправности. Произошел срыв
рейса. Пока переставляли резервный автобус, интервал движения, к сожалению,
увеличился. Поэтому возникли такие вот проблемы. Перевозчиком данная проблема
решена. Все три автобуса на сегодняшний день на линии, интервал соблюдается.
№114 г. Уфа – Сады Юматово перевозки по которому осуществляет «Башавтотранс».Лидия Мулекова, начальник отдела организации пассажирских перевозок центра организации перевозок
Он
ездит, но с апреля по октябрь, и то для членов садоводческих товариществ. Кроме
основной, проблема еще в транспортной доступности школ, больниц и поликлиник.
Мы выходим на трассе Авдон, по
пешеходному переходу четыре километра пешком, поликлиника находится в Деме –
Мусоргского, Дагестанская. Выходим на вокзале и через всю Дему идем пешком
опять 3-4 км, ввиду этого мы не обращаемся практически в медучреждения.Разиля Варежникова, жительница д. Уптино
Автобусов
должно быть хотя бы пять, а на линии работают не больше трех. Проблема длится
не первый год. Жители Юматовского сельсовета не опускают руки и надеются, что
их услышат и вопрос в скором времени будет решен.