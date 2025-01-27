В спецшколе Башкирии плетут браслеты выживания для бойцов СВО

В Серафимовской спецшколе Туймазинского района плетут браслеты выживания для участников спецоперации. С начала СВО преподаватели и учащиеся этой школы принимают активное участие в помощи военнослужащим.

Волонтерская группа «Дзержинец», состоящая из семиклассников и руководителей, за одну неделю сплела уже 25 браслетов.

Браслеты изготавливаются из прочного шнура в технике макрамэ. В критической ситуации такие браслеты можно распустить и 5 метров использовать, например, для перевязки раны или эвакуации раненого. Был случай, когда один из бойцов соединил два браслета и привязал к себе раненого, доставив его в госпиталь на квадроцикле.

Для удобства ребят в процессе плетения учитель труда изготовил специальные станки. Мальчики быстро осваивают технику и успевают создать браслет всего за пару часов. Первые 100 метров шнура быстро закончились, и школа приняла решение закупить еще несколько катушек на свои средства. Директор спецшколы активно поддерживает волонтерские инициативы своих учеников.

Однако деятельность «Дзержинца» не ограничивается только плетением браслетов. С начала СВО здесь также изготавливают сети, вяжут носки и перчатки, шьют пояса и мочалки, а также делают сухие души. По просьбе одного из волонтеров учащиеся шьют матрасы, наматрасники, пледы и подушки. Кроме того, ребята написали более 200 писем поддержки для бойцов спецоперации.

Хотя мальчики с непростыми характерами, тем не менее, они усердно занимаются вязанием и плетением, осознавая, что своим трудом помогают приблизить Победу.

Не так давно ребята выступили на патриотическом концерте, посвященном годовщине СВО «За мир, за Россию», который прошел в Доме культуры села Серафимовский.