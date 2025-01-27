Из Башкирии в зону СВО отправили более 80 тонн гумпомощи

Более 80 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и техники. Столько за два с половиной года собрали и отправили в зону СВО в туймазинском штабе волонтеров Минигали Шаймуратова. Сообщество работает на базе молодежного центра «Лидер». Под его эгидой трудятся школьники и студенты.

Ну а посильный вклад оказывают жители города, которые приносят посылки или помогают собирать необходимый груз для солдат. В общей сложности собрано и отправлено 32 конвоя гуманитарной помощи. В том числе и технику. А еще волонтеры своими руками делают сладкие подарки бойцам.

Адресаты помощи — башкирские подразделения, в числе которых как добровольческие батальоны, так и полк с мобилизованными. Некоторые жители приносят посылки для конкретных бойцов.