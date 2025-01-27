В Башкирии боец СВО женился в краткосрочном отпуске

Рождению новой семьи расстояние — не преграда. Участник СВО из Башкортостана женился в краткосрочном отпуске. Боец с позывным «Локатор» из Туймазинского района отправился в зону спецоперации в апреле 2022 года.

За отличную службу, самоотверженность и мужество солдат награжден орденом «Георгиевский крест», медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть 2 степени», «За храбрость». В отпуске он находится в третий раз, и в этот раз решили прочитать никах с возлюбленной Аделией из села Кугарчи-Буляк.