В Уфе с депутатами Курултая встретились жители блокадного Ленинграда

Сегодня вся страна отмечает 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Это одна из самых трагичных и одновременно героических страниц истории. Башкортостан в годы Великой Отечественной войны принял более 30 тысяч ленинградцев.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв и депутаты парламента встретились с жителями блокадного Ленинграда. Также участниками стали школьники и кадеты. Несмотря на 900-дневную блокаду и гибель сотен тысяч человек, на Западе стараются минимизировать вклад Советского союза в Победу.