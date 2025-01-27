В Уфе с депутатами Курултая встретились жители блокадного Ленинграда

Сегодня вся страна отмечает 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Это одна из самых трагичных и одновременно героических страниц истории. Башкортостан в годы Великой Отечественной войны принял более 30 тысяч ленинградцев.
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв и депутаты парламента встретились с жителями блокадного Ленинграда. Также участниками стали школьники и кадеты. Несмотря на 900-дневную блокаду и гибель сотен тысяч человек, на Западе стараются минимизировать вклад Советского союза в Победу.
Также был организован просмотр фильма «Дети Ленинграда» и прошла акция «Блокадный хлеб», где каждый получил карточку с историческими фактами, кусочек хлеба весом 125 грамм. Именно такой была норма выдачи в день на 1 человека в те дни. Блокадники поделились своими воспоминаниями о том, как фашисты старались не давать жителям покидать город.