Известно, кто возглавил городской суд Стерлитамака

В Стерлитамаке представили председателя местного городского суда республики. Этот пост заняла Анастасия Борисова. Общий юридический стаж составляет 19 лет, из них 11 – в должности судьи.

Председатель Верховного суда Республики Башкортостан Раиль Шайдуллин пожелал успехов Анастасии Борисовой и выразил уверенность в том, что с учетом профессиональных качеств она сумеет правильно выстроить работу суда, сформировать грамотный кадровый резерв и достичь высоких результатов в деле защиты прав и свобод граждан.