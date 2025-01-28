В Москве попрощались с архитектором Львом Хихлухой

В Москве на 88-м году жизни скончался Лев Хихлуха — известный архитектор, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, экс-председатель Госстроя Башкортостана. Он оставил яркий след в истории строительной отрасли родной республики.
Хихлуха спроектировал Лесопарковый район на 45 тысяч жителей, комплекс 12-этажных домов на проспекте Октября, жилые дома на улицах Комарова, Менделеева. Являлся автором архитектурной части памятников Мажиту Гафури в Уфе и первооткрывателям башкирской нефти в Ишимбае.
По словам друзей и коллег, Лев Васильевич был патриотом своей малой Родины. До последних дней носил национальные тюбетейки в кругу семьи и друзей. Работая в Госстрое, в Москве в приемной у него стоял цветок курая.