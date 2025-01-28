В Музей боевой славы в Уфе передали письмо фронтовика 83-летней давности

У героизма нет срока давности, а значит, история юного красноармейца будет жить и дальше. Фронтовое письмо, написанное рукой 20-летнего солдата в марте 1942 года, съемочная группа телеканала БСТ, по просьбе родственников, передала в фонд республиканского музея Боевой славы. Напомним, что его обнаружила племянница красноармейца Салихъяна Кайбышева. Письмо более 70 лет хранилось между страниц фамильного корана.

В руках два тетрадных листа, на которых карандашом по-татарски 20-летний солдат пишет маме. Это фронтовое письмо написано в окопе 83 года назад красноармейцем Салихъяном Кайбышевым. И сегодня, по желанию его племянницы, письмо передается в республиканский музей боевой славы.

Строки из фронтового письма, несмотря на годы, всё также читаемы. В них вера в победу и лучшее будущее, любовь к матери и родине. Ознакомить гостей музея с его содержанием стало для нашей съемочной группы почетной миссией. Показали и сюжет, снятый ранее, во время общения с племянницей фронтовика.

В 2015 году благодаря оставленному в письме адресу Мунира Байгильдина нашла братскую могилу в Тверской области, где в числе 388 солдат захоронен ее дядя. Теперь племянница солдата решила передать письмо в музей, ведь его миссия еще не закончена. К слову, сила рукописного сообщения, несмотря на наличие телефонов, всё также поддерживает бойцов на передовой, только уже в специальной военной операции.

Герои есть и сегодня. И среди них много наших земляков. Портреты участников специальной военной операции создали художники из разных регионов России. На новой выставке федерального патриотического проекта «СВОИ» представлено более 40 портретов уроженцев и жителей Республики. Их создали больше 30 художников из разных городов и районов Башкортостана и России.