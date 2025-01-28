В Башкирии проверяют информацию о нарушении прав сироты

По предварительным данным, в 2009 году при оформлении опеки за сиротой и ее сестрами был закреплен жилой дом общей площадью 65 кв. метров, принадлежащий отцу девочки. Ввиду неточности в документах наследство на имущество, оставшееся после смерти родителей, не было оформлено. При этом наличие указанного жилого помещения явилось основанием для отказа в постановке сироты в список для получения жилья в льготном порядке.

Регина Батталова, старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью