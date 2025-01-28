В Башкирии проверяют информацию о нарушении прав сироты

Жительница Белорецкого района несколько лет не может решить квартирный вопрос. Из-за неточности в документах наследство на имущество, оставшееся после смерти родителей, не было оформлено. Поэтому наличие частного дома в селе Сосновка стало основанием для отказа в постановке ребенка-сироты в очередь для получения своего жилья. Проблема осложняется и тем, что деревянное строение в Сосновке является непригодным для проживания.
От отчего дома в селе Сосновка у Альфины Кулуковой остались лишь теплые и детские воспоминания. Жительница Белорецкого района в раннем возрасте потеряла маму и папу. Её опекуном стала тётя, которая и заменила родителей. С новой семьей девушка жила уже в соседнем строении. Причем, как могли, следили за состоянием родного дома Альфины.
Мама всегда старалась поддерживать, то есть тетя старалась всегда поддерживать чистоту и порядок в нашем доме. В отцовском доме пыталась прибираться, но она заметила, что появился грибок в доме, и обратилась в опеку, чтобы нам выдали жильё.Альфина Кулукова
Однако представители местной власти отказали в просьбе. По словам Альфины, вместе с тётей они неоднократно пытались сделать ремонт. Но из-за распространения грибка его невозможно провести.
Мне сказали, чтобы я попыталась наследовать его. Да, дом в плохом состоянии, и это нужно все равно сделать. Я не совсем понимала зачем, потому что я даже когда к нотариусу обращалась, даже она говорила: «Что за дом уже незачем цепляться». Нужно действовать дальше, но опека меня тащит в другую сторону.Альфина Кулукова
Историей 22-летней жительницы Белорецкого района заинтересовались в прокуратуре.
По предварительным данным, в 2009 году при оформлении опеки за сиротой и ее сестрами был закреплен жилой дом общей площадью 65 кв. метров, принадлежащий отцу девочки. Ввиду неточности в документах наследство на имущество, оставшееся после смерти родителей, не было оформлено. При этом наличие указанного жилого помещения явилось основанием для отказа в постановке сироты в список для получения жилья в льготном порядке.Регина Батталова, старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью
Чиновники из администрации Белорецкого района подтверждают факт обращения сироты в прошлом году, но заявление на включение в список Альфина Кулукова не подавала. Представители местной власти, ссылаясь на федеральный закон, признают, что девушка может получить новое жильё, если старое является непригодным.
Изменения в законодательстве произошли 1 января 2013 года. Детям-сиротам, в случае их проживания в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения. В настоящее время ведется работа по возможности включения Кулуковой Альфины в список на предоставление жилого помещения.Татьяна Борисова, начальник отдела опеки и попечительства администрации Белорецкого района
А пока Альфина Кулукова работает в Уфе пекарем. Организация, в которой она трудится, предоставила временное жилье в столице. Девушка надеется на скорейшее решение квартирного вопроса и обретение своего родного крова.