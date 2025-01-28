В Уфе рассказали, что ждет школьников на ЕГЭ в 2025 году

Подать заявку на сдачу ЕГЭ выпускники могут до 1 февраля включительно. Сегодня в Уфе прошла пресс-конференция, посвященная проведению одного из главных экзаменов для старшеклассников. Руководитель регионального Минобрнауки отметил, что существенных изменений в процедуре сдачи ЕГЭ в этом году не будет.
Сохранится возможность пересдать один из экзаменов, чтобы улучшить свой предыдущий результат. Также отныне вузы имеют право устанавливать не три, а четыре экзамена для поступления.
Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Главное, сейчас нашим выпускникам нужно определиться с предметами по выбору и до 1 февраля включительно подать заявление на сдачу ЕГЭ. И уже спокойно готовиться к экзаменам. Наша же обязанность – подготовиться к проведению государственной итоговой аттестации безопасно и максимально прозрачно.
С детьми подготовку также ведут психологи, для того чтобы их психоэмоциональное состояние было в порядке во время сдачи экзаменов. Подготовительные испытания в учебных заведениях уже начались, школьники решают задания, максимально приближенные к итоговым. С выбором предметов многие уже определились.