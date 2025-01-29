В России с 1 февраля вырастет размер социальных выплат

С 1 февраля в России вырастет размер детских пособий и более 40 других социальных выплат и компенсаций. После индексации на 9,5% пособие вырастет в среднем на сумму от 1 до 2 тысяч рублей в зависимости от региона.
Выплаты за январь поступят на карты «Мир» 3 февраля. Доставка курьерами Почты России продлится с 3 до 25 февраля. В целом социальные выплаты увеличиваются на уровень инфляции. Проиндексированы будут также размер материнского капитала, пенсия инвалидов, минимальная и максимальная величины пособия по безработице, размер ежемесячной страховой выплаты после несчастных случаев на производстве и другие. Подробную информацию можете узнать через Социальный фонд России.