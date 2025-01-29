Бойцы СВО из Башкирии эвакуировали мирных жителей в Харьковской области

Бойцы башкирского батальона имени Салавата Юлаева эвакуировали мирных жителей из населённых пунктов в Харьковской области, сообщили «Башинформу» из зоны спецоперации.

Фото №1 - Бойцы СВО из Башкирии эвакуировали мирных жителей в Харьковской области

В посёлке, откуда были вытеснены ВСУ, не осталось уцелевших зданий. Местным жителям приходилось укрываться в подвалах и временных убежищах.

По словам военнослужащих, несмотря на риск и препятствия со стороны противника, они смогли вывести гражданских и вернуть их к родственникам.

Наши воины, несмотря на риск и попытки противника помешать эвакуации дронами, в буквальном смысле вытащили гражданских в целости и сохранности и вернули их родственникам. Мы воюем не насмерть, а за жизни людей. Каждая из них на вес золота.

участники СВО

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: Башкирский батальон имени Салавата Юлаева.

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