В Стерлитамаке мост через Белую могут сдать раньше срока

Строительство нового моста в Стерлитамаке в активной фазе. Переход через реку Белую строится рядом с действующим. Его протяженность составляет почти 400 метров, ширина – 13,5, две полосы движения. Срок выполнения работ – 2028 год, однако, со слов строителей, они готовы доделать мост раньше. Стоимость объекта по контракту – более 3 миллиардов рублей.

Старый мост был введен в эксплуатацию в 1980 году. Он соединяет город Стерлитамак и населенные пункты юго-восточной части республики. Сооружение со временем пришло в аварийное состояние, летом его часто закрывали. На проезжей части моста семь лет назад произошли два разрушения, их устранили, однако это были временные меры. После возведения нового перехода в планах реконструировать и старый.