В Башкирию в 2025 поступят три новых поезда «Финист»

Создание крупнейшего транспортного узла, развитие электричек и обновление подвижного состава. Башкортостан входит в число российских регионов-лидеров по динамике развития пригородных ж/д перевозок. За пять лет удалось обновить транспорт на 70%, а на подходе ещё три новеньких электропоезда «Финист». На какие маршруты их отправят и насколько комфортно сегодня стало пользоваться электричками?

Из таких мелочей и формируется комфорт поездки. В прошлом году Башкортостан стал третьим регионом, где взлетел «Финист». Электропоезд нового поколения с заботой о тех, кто едет, и о тех, кто везёт.

Климат-контроль во всех вагонах. Раньше эту функцию летом выполняли форточки. Не всегда эффективно. Альмир Файзуллин на железной дороге уже 10 лет. Так что есть с чем сравнить. То, что как раз подмечают многие пассажиры. В новых электропоездах это достигнуто за счёт инженерных решений.

За последние пять лет было получено 88 новых вагонов, подвижной состав пригородных поездов обновился на 70%, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет. В этом году в Башкортостан поступят ещё три электропоезда «Финист». Их отправят на востребованные маршруты.

Уже сейчас по динамике развития пригородного железнодорожного транспорта Башкортостан входит в число российских регионов-лидеров. Об этом шла речь на совещании в формате «Транспортного часа», которое провёл Глава республики Радий Хабиров.

Дальнейшее развитие позволит создать в Уфе крупнейший транспортный хаб Приволжского федерального округа с охватом более 9 млн человек. Удачное расположение вблизи с городами-миллионниками, развитие уфимского аэропорта и ж/д перевозок позволят создать транспортный узел.