В Минземимущества Башкирии рассказали о поддержке предпринимателей в 2025 году

Министерство земельных и имущественных отношений республики продолжит поддерживать предпринимателей в 2025 году. Накануне прошла пресс-конференция по итогам работы ведомства. Содействие бизнесу будет продолжено через такие меры, как предоставление земельных участков инвесторам для реализации проектов без проведения торгов, льготы на аренду госимущества республики и возможность льготного выкупа земельных участков под здания.