В Минземимущества Башкирии рассказали о поддержке предпринимателей в 2025 году

Министерство земельных и имущественных отношений республики продолжит поддерживать предпринимателей в 2025 году. Накануне прошла пресс-конференция по итогам работы ведомства. Содействие бизнесу будет продолжено через такие меры, как предоставление земельных участков инвесторам для реализации проектов без проведения торгов, льготы на аренду госимущества республики и возможность льготного выкупа земельных участков под здания.
Обсудили также обеспечение земельными участками льготных категорий граждан. В прошлом году ведомство провело кадастровые работы по созданию 1372 земельных участков для данной категории. Значительных успехов удалось достичь благодаря внедрению альтернативной меры поддержки – единовременной денежной выплаты в размере 250 тыс. рублей.